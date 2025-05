Jennifer Garner se že 18 let ni udeležila Met Gale: Zdelo se mi je strašljivo

Pred vrati je eden največjih, najglamuroznejših in najbolj modnih dogodkov leta. Svetovna smetana se bo namreč zbrala na dogodku Met Gala in se sprehodila po znameniti rdeči preprogi. Čeprav sprehod pred kamerami vseh največjih svetovnih medijev predstavlja enega od vrhuncev za zvezdnike v letu, pa udeležba na dogodku ni v interesu vseh.

Med njimi je igralka Jennifer Garner , ki se je svečanega dogodka do zdaj udeležila le enkrat. "Natanko enkrat sem bila na dogodku Met Gala. Zdelo se mi je malce strašljivo, zato se nisem več vrnila," je dejala igralka, ki je bila na dogodku le leta 2007.

Kljub temu še zdaleč ni edina med zvezdniki, ki se ne želijo več vrniti na omenjeni dogodek. Med njimi je denimo pevec Zayn Malik, ki se je dogodka udeležil le enkrat, in sicer pred devetimi leti. "Raje sedim doma in počnem kaj produktivnega, kot da se oblačim v draga oblačila in se fotografiram na rdeči preprogi," je dejal leta 2018 za GQ.