Jennifer Garner si želi, da bi Ben Affleck z njo in otroki praznoval božič

Obstajajo zvezdniški pari, ki se razidejo na sila grd način in se javno blatijo po sodiščih. Pri nekaterih za razhode skorajda ne slišimo, potem pa sta tu Jennifer Garner in Ben Affleck. Njuna vez je po ločitvi še močnejša in vedno raje prosti čas preživljata v družbi drug drugega.