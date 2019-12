Jennifer Garner slabo presodila velikost božičnega drevesa

47-letna igralka Jennifer Garner rada izpolni vse želje svojih otrok, tokrat jim je obljubila, da bodo imeli pred hišo največje božično drevo do zdaj, velikost pa je tudi njo presenetila. Priljubljena zvezdnica je na Instagramu delila videoposnetek, ki je med njenimi sledilci postal zelo priljubljen: "Nisem prepričana, da je to drevo, ki smo ga izbrali."

Po božično drevesce se je igralka odpravila skupaj z nekdanjim partnerjem Benom Affleckom in njunimi otroci – 14-letno Violet, 10-letno Seraphino in sedemletnega Samuela, ki je med nakupovanjem nagajal staršema. Čeprav so opazili paparace, so nemoteno skupaj preživljali družinski čas.

Igralca sta sicer novico o razhodu delila junija 2015, le dan po 10 obletnici poroke, razlog pa naj bi bila Benova odvisnost od alkohola. Garnerjeva je sedaj po poročanju tujih medijev še vedno v razmerju z Johnom Millerjem, s katerim sta par postala novembra lani, zaljubljenca pa naj bi se pred kratkim preselila v skupno domovanje.