Jennifer Garner v objemu mame Bena Afflecka, kje je Jennifer Lopez?

Je bila Jennifer Garner boljša žena, kot je Jennifer Lopez? Tako namigujejo številni spletni teoretik zarote. Bena Afflecka, njegovo mamo in njegovo nekdanjo ženo so fotografi pred dnevi ujeli na ulici, ko so se skupaj vrnili iz košarkarske tekme sina nekdanjih zakoncev. Po krajšem pogovoru, med katerim sta se ves čas smejali, je Benova mama celo objela igralko, na spletu pa so se že pojavila ugibanja tudi o tem, kaj ji je ob objemu dejala.

OGLAS

Jennifer Garner in Ben Affleck sta kljub ločitvi še vedno v dobrih odnosih. Zvezdnika sta tudi starša treh otrok, za katere skrbita oba, redno pa se tudi udeležujeta košarkarskih tekem sina Samuela. Na nedavni tekmi se je nekdanjima zakoncema pridružila tudi Benova mama, veliko pozornosti pa so vzbudile fotografije, ki so nastale ob njihovem slovesu.

Jennifer Garner so fotografi ujeli v objemu Benove mame. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralčeva mama je namreč po krajšem pogovoru, med katerim sta bili tako Jennifer kot tudi ona videti izjemno dobre volje, saj sta se veliko smejali, objela nekdanjo snaho. Fotografom dogodek na ulici seveda ni ušel in po spletu so hitro zaokrožile fotografije, ki so teoretikom zarote na jezik položile nove ideje. "Njegova mama je bila videti, kot da bi mu rekla, da je bila prva Jennifer veliko boljša," je mogoče prebrati na spletu, medtem ko se številni drugi sprašujejo, kje je bila v tem času Benova trenutna žena Jennifer Lopez.

Med slavno pevko in 51-letnim igralcem naj bi namreč že nekaj časa škripalo, tovrstne fotografije pa so le dokaz več, da zvezdnika časa ne preživljata več tako pogosto skupaj. 54-letnica se po poročanju tujih medijev niti ne strinja s tem, da se Ben toliko druži s svojo nekdanjo ženo, saj ne želi, da njune zakonske težave razlaga Garnerjevi. Lopezova naj bi tako celo zagrozila igralki, naj se izogiba njenega moža, čeprav je jasno, da se dobro razumeta.