Jennifer Garner: Včasih nas je zasledovalo po 20 avtomobilov

Zvezdnica Jennifer Garner je nedavno v podkastu Shut Up Evan opisala življenje, ki ga vsakodnevno spremljajo paparaci. "Včasih nas je zasledovalo po 15, 20 avtomobilov," je dejala in razkrila tudi, da jo dva fotografa spremljata skoraj vsak dan, do te mere, da je z enim od njiju skozi leta spletla prav posebno dinamiko. "Naredila sem že vse, da bi odšel, hkrati pa sva razvila neko čudno medsebojno spoštovanje," je povedala igralka.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Jennifer Garner je pogosta tarča fotografov Profimedia

Jennifer Garner je pogosta tarča fotografov Profimedia

Jennifer Garner je pogosta tarča fotografov Profimedia

Jennifer Garner je pogosta tarča fotografov Profimedia

Jennifer Garner je pogosta tarča fotografov Profimedia

Jennifer Garner je pogosta tarča fotografov Profimedia

Jennifer Garner je pogosta tarča fotografov Profimedia

Jennifer Garner je pogosta tarča fotografov Profimedia















Nekdanja partnerka Bena Afflecka se je spomnila tudi dogodka, ko jo je na ulici prestrašil neznanec, zaradi katerega se je zbala za svojo varnost. Namesto da bi pobegnila stran, je stekla prav do paparaca. "Poznala sem ga in vedela sem, da bo v redu," je pojasnila ter dodala, da jo prav zaradi takšnih izkušenj njun odnos spominja na nekakšen stockholmski sindrom.

Nedavno so nekdanja zakonca skupaj opazili na sinovi košarkarski tekmi. FOTO: Profimedia

Garnerjeva je tudi poudarila, da so težave z množično prisotnostjo fotografov večkrat ne samo presegle mejo dobrega okusa, ampak povzročale tudi nevarne prometne situacije. "Za nami so vozili čez rdeče luči, po zasebnih zemljiščih, nekoč se je fotograf celo spotaknil ob mojega otroka," je stanje opisala igralka in dodala, da je bilo med nogometnim treningom njenega najmlajšega sina pred igriščem toliko paparacev, da so organizatorji družino prosili, naj preneha obiskovati treninge. Po njenem mnenju je paparaci kultura povsem ušla izpod nadzora.