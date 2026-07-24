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Tuja scena

Jennifer Garner: Včasih nas je zasledovalo po 20 avtomobilov

Los Angeles, 24. 07. 2026 11.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Jennifer Garner

Jennifer Garner je odkrito spregovorila o življenju pred fotografskimi objektivi. Razkrila je, da jo že več kot dve desetletji skoraj vsak dan spremlja isti paparac. Čeprav je zaradi njega večkrat poklicala policijo, priznava, da sta sčasoma razvila nenavaden odnos, ki ga je primerjala kar s stockholmskim sindromom.

Zvezdnica Jennifer Garner je nedavno v podkastu Shut Up Evan opisala življenje, ki ga vsakodnevno spremljajo paparaci. "Včasih nas je zasledovalo po 15, 20 avtomobilov," je dejala in razkrila tudi, da jo dva fotografa spremljata skoraj vsak dan, do te mere, da je z enim od njiju skozi leta spletla prav posebno dinamiko. "Naredila sem že vse, da bi odšel, hkrati pa sva razvila neko čudno medsebojno spoštovanje," je povedala igralka.

Nekdanja partnerka Bena Afflecka se je spomnila tudi dogodka, ko jo je na ulici prestrašil neznanec, zaradi katerega se je zbala za svojo varnost. Namesto da bi pobegnila stran, je stekla prav do paparaca. "Poznala sem ga in vedela sem, da bo v redu," je pojasnila ter dodala, da jo prav zaradi takšnih izkušenj njun odnos spominja na nekakšen stockholmski sindrom.

Nedavno so nekdanja zakonca skupaj opazili na sinovi košarkarski tekmi.
Nedavno so nekdanja zakonca skupaj opazili na sinovi košarkarski tekmi.
FOTO: Profimedia

Garnerjeva je tudi poudarila, da so težave z množično prisotnostjo fotografov večkrat ne samo presegle mejo dobrega okusa, ampak povzročale tudi nevarne prometne situacije. "Za nami so vozili čez rdeče luči, po zasebnih zemljiščih, nekoč se je fotograf celo spotaknil ob mojega otroka," je stanje opisala igralka in dodala, da je bilo med nogometnim treningom njenega najmlajšega sina pred igriščem toliko paparacev, da so organizatorji družino prosili, naj preneha obiskovati treninge. Po njenem mnenju je paparaci kultura povsem ušla izpod nadzora.

Razlagalnik

Stockholmski sindrom je psihološki pojav, pri katerem žrtev ugrabitve ali zlorabe razvije čustveno navezanost, simpatijo ali celo lojalnost do svojega ugrabitelja ali zlorabitelja. Ime je dobil po ropu banke v Stockholmu leta 1973, kjer so talci med večdnevnim zadrževanjem razvili pozitivna čustva do napadalcev, kar strokovnjaki razlagajo kot nezavedno obrambni mehanizem za preživetje v stresni situaciji.

Paparaci so svobodni fotografi, ki se specializirajo za fotografiranje slavnih osebnosti v njihovem zasebnem življenju, pogosto brez njihove privolitve. Ime izvira iz lika fotografa po imenu Paparazzo v filmu Federica Fellinija 'Sladko življenje' (La Dolce Vita) iz leta 1960. Njihovo delo temelji na prodaji ekskluzivnih fotografij tabloidinim medijem, kar pogosto vodi v konflikte glede zasebnosti, etike in varnosti slavnih oseb.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
jennifer garner paparaci zvezdništvo

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