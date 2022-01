Jennifer Garner zdravniškemu osebju spekla piškote: Cenimo vas

Jennifer Garner je združila prijetno s koristnim in medicinskemu osebju v Los Angelesu spekla piškote v znak zahvale za njihovo požrtvovalno delo v pandemičnem času. "Reševalno osebje je še vedno v središču celotnega dogajanja ter že preko meje izgorelosti," je zapisala pod videoposnetek, v katerem je pokazala, kako je pripravila in kasneje razdelila posladke ter dodala: "Vidimo in cenimo vas."