Jennifer Garner znova zanikala govorice o nosečnosti

Igralka, ki je znana po filmih, kot so Od deklice do bejbe, Elektrain Pearl Harbor, ima skupaj z nekdanjim soprogom Benom Affleckom tri otroke: osemletnega sina Samuela in hčeri, 11-letno Seraphino in 14-letno Violet. To pa ni bilo prvič, ko je Garnerjeva odgovarjala na namige glede nosečnosti. Prejšnji mesec so ji sledilci zastavili podobna vprašanja glede morebitnega naraščaja. Zapisala je, da ima dovolj dela s tremi otroki, v šali pa je dodala, da je med pandemijo covida-19 pridobila nekaj kilogramov.