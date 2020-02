Jennifer Hudson: čustven poklon Kobeju Bryantu

Za čustven pričetek 69. tekme vseh zvezdje poskrbela z oskarjem nagrajena pevka Jennifer Hudson. Zvezdnica je ob spremljavi klavirja ter projekciji posnetkov in fotografij v ozadju zapela balado For All We Know (We May Never Meet Again). Pesem je v kombinaciji s posnetki Kobeja Bryanta z igrišča ter tudi tistimi, v katerih se pojavi z 12-letno Gianno Bryant, ki je prav tako izgubila življenje v tragični helikopterski nesreči, vzbudila čustva NBA skupnosti.