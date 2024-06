Jennifer Hudson cveti v razmerju s Commonom: Čudovito je

Razmerje med Jennifer Hudson in Commonom cveti. Voditeljica oddaje The Jennifer Hudson Show je na podelitvi dnevnih nagrad emmy 2024 v intervjuju za People spregovorila o svoji romanci dve leti po tem, ko sta s partnerjem prvič sprožila govorice, da se videvata. "Čudovito je," je dejala o njunem odnosu. "To je vse, kar morate vedeti." Januarja sta 42-letnica in 52-letnik navidezno potrdila govorice o romanci, ko se je glasbenik pojavil v njeni pogovorni oddaji. Podaril ji je šopek rož in razpravljal o svojem ljubezenskem življenju.

"Sem v razmerju ... Z eno najlepših oseb, ki sem jih srečal v življenju," je dejal, ne da bi izdal ime svoje partnerice. "Je pametna, ljubi Boga, ima nekaj resnično prizemljenega v sebi in je nadarjena." Raper se je tudi pošalil, da želi, da bi bil njegov partner zmagovalec EGOT – kar je Jennifer že dosegla. Common je nato vprašanje vrnil zvezdnici, ki je rekla, da je zelo srečna v svojem razmerju, in ga vprašala, ali je on srečen v svojem. "To razmerje je zame srečen kraj," ji je odgovoril. "Ko jo vidim srečno, me dejansko resnično osreči. Zato sem zelo hvaležen. Vsak dan se zahvaljujem Bogu in preprosto pustim, da Bog vodi to razmerje."

Glasbenik je pozneje v intervjuju za Today with Hoda & Jenna prav tako razpravljal o razmerju, ki ga v veliki meri skrivata pred očmi javnosti. Spregovoril je tudi o prej omenjenem intervjuju, ki sta ga opravila skupaj. "Zabavala sva se," je povedal Common o intervjuju. "Bila sva preprosto ljubeča in iskrena o tem, kdo sva. Bilo je dobro, bilo je zabavno in imela sva se lepo." Dodal je, da je zelo zasebna oseba, ko gre za njegovo osebno življenje in stvari, ki so mu svete, vendar sta se v njeni oddaji imela dobro.