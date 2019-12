Jennifer Hudson spregovorila o umoru mame, brata in nečaka

Hudsonova, ki je mama 10-letnemu Davidu, je v intervjuju dejala, da je kljub žalovanju osredotočena na to, da ji tragedija ne bi krojila življenja. "Hvala bogu, zasluge za to v prvi vrsti pripisujem bogu potem pa temu, da travma pride in gre. Vedno je prisotna, ampak je stvar tega, kako se z njo soočiš," je dejala 38-letna pevka.

O pokojnih sorodnikih – mami Darnell Donerson, bratu Jasonu Hudsonu in nečaku Julianu Kingu – je še povedala, da bi želeli, da njeno življenje teče dalje. "Moj brat bi bil jezen, če bi obupala. Tudi mama me je pripravila na to, da je ne bo vedno ob meni in je vedno poudarjala, da brez družine nimaš ničesar, zato je skrb za družino tako pomembna. S tem, ko skrbim za družino, vem, da ugajam mami." Zaradi nečaka pa je glasbenica ustanovila sklad Julian D. King Foundation, s katerim je počastila njegovo življenje in se lažje soočila z izgubo, je povedala Jennifer.

Hudsonova, ki je ob tem še razkrila, da še vedno žaluje, pa ostaja v tesnih stikih s sestro Julio, s katero živita zelo blizu. V intervjuju jo je opisala kot "voznico avtobusa s karakterjem".