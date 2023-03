'Jennifer je takrat zajokala ob omembi Angeline in Brada'

Medtem ko se je Jennifer Aniston soočila s koncem priljubljene serije Prijatelji in se je ob tem morala posloviti od vsakdanjika s prijatelji, je njen mož Brad Pitt snemal film Gospod in gospa Smith . Brad je na tem snemanju spoznal Angelino Jolie in vse ostalo je zgodovina. Brad in Angie sta se zaljubila, Jennifer je vložila dokumente za ločitev in marsikdo se je spraševal, kako je z Jennifer po vsem tem cunamiju čustev, ki jo je zadel v tako kratkem času.

Vanity Fair je septembra 2005 objavil dolg intervju z Jennifer, a določene podrobnosti s tega intervjuja so na plano privrele šele zdaj, 18 let kasneje. Novinar naj bi jo takrat vprašal, če verjame govoricam, da naj bi bila Angelina že noseča, še preden sta Brad in Jennifer končala ločitveni postopek. Ob tem vprašanju naj bi Jennifer pogledala, kot da jo je sogovornik zabodel z nožem v srce, sklonila glavo in tiho zajokala. Po nekaj minutah tišine je objokana zvezdnica odkimala, da na to vprašanje noče odgovoriti.

Kar pa se tiče komentarja na afero in na dejstvo, da naj bi se vse skupaj dogajalo že veliko prej, kot sta Brad in Angelina priznala, pa je povedala: "Na tej točki me ne bi nič več presenetilo, a bi veliko raje verjela njegovim besedam kot tračem." Kot so takrat poročali mediji, ki so si zagotovili tudi neuradne izjave prijateljev nekdanjih zakoncev, naj bi Brad Jennifer pustil, ker je, kot je sam povedal, moral predelati nekaj stvari. Dodal naj bi celo, da tu ne gre za drugo žensko.