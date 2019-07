Jennifer jezna na otroke: Zaboga, poglej gor, ko prečkaš cesto

Tudi hollywoodske zvezde se morajo vesti kot pravi starši, ko pride do njihovih otrok. Jennifer Garner obožuje svoje otroke, a ima vrsto težav, s katerimi se srečujejo vsi starši. Eno od njih je delila s svojimi sledilci na Instagramu.

Kljub temu, da je Jennifer Garner velika hollywodska zvezda, se ukvarja z enakimi stvarmi kot vsaka mama. Na Instagramu je potožila o problemu, s katerim se lahko poistovetijo marsikateri starši: njeni otroci nikoli ne pogledajo levo in desno, ko prečkajo cesto. Na Instagram je objavila sliko fanta, ki bere knjigo in hkrati skače v bazen, dodala pa je šaljiv opis: "Poletje pri nas doma," in dodala znakovnih "Zaboga, poglej gor, ko prečkaš cesto".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sledilci so se hitro poistovetili z njeno situacijo, nekateri pa so poudarili, da je vseeno boljše videti otroka brati knjigo, kot brskati po telefonu: "Vsaj berejo knjigo in ne gledajo v telefon!" nekdo drug pa je prosil za nasvet: "Kako ste pripravili vaše otroke brati knjigo, prosim povejte mi skrivnost!"

Jennifer si je skupaj s Halle Berry prizadevala k spremembi zakona o približevanju paparacijev. FOTO: Profimedia

Jennifer in Ben svoje zasebno življenje redko delita na družbenih omrežjih, tudi svoje otroke nočeta izpostavljati javnosti. Igralka je v intervjuju z Davidom Tennantom pojasnila, kako sta se s Halle Berry borili, da bi spremenili zakon glede približevanja in nadlegovanja paparacijev zvezdniških otrok. Dosegli sta, da morajo paparaci stati v vrsti in jih ne napadati vsepovprek. Njena hčerka Violet, ki je bila v tistem času stara šest let, je presenetila z govorom, kako ona vidi celotno medijsko izpostavljenost. Jennifer je bila na svojo hčerko ponosna: "Kot šestletna deklica je bila zagotovo ponosna sama nase, ker je lahko pred vsemi povedala, kako vidi paparacije skozi otroške oči."

Jennifer Garner ima z Benom Affleckom tri otroke: Violet, Seraphine in Samuela. FOTO: Profimedia