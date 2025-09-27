Jennifer Lawrence o dogajanju v Gazi: Ni nič manj kot genocid

"Trenutno dogajanje ni nič manj kot genocid in to je nesprejemljivo," je povedala Jennifer Lawrence . Obenem je opozorila na normalizacijo laži v ameriški politiki in dejala, da je prestrašena za otroke. Nespoštovanje in trenutni diskurz v ameriški politiki bosta po njenih besedah postala nekaj normalnega, za mlajšo generacijo pa bo normalno tudi, da politika nima integritete. Kot je še dejala, politiki lažejo, empatije pa ni. Če ignoriramo, kaj se dogaja na eni strani sveta, se bo podobno kmalu zgodilo tudi na drugi strani, meni.

Španski festival je ob obelodanitvi prejemnice nagrade donostia 35-letno Lawrence označil za "eno najvplivnejših igralk našega časa". Njen nov film Die, My Love režiserke Lynne Ramsay, pri katerem je Lawrence sodelovala tudi kot producentka, so predvajali v petek.

Zgodba se dogaja na odročnem in pozabljenem podeželju, kjer se ena od mam spopada s psihozo in se bori za ohranitev duševnega zdravja, so vsebino črne komedije povzeli na mednarodni spletni podatkovni filmski bazi IMDb. V filmu igrajo tudi Robert Pattinson, Sissy Spacek in Keith Stanfield.

Na španskem festivalu, ki poteka od 19. septembra do danes zvečer, so nagrado za življenjsko delo podelili tudi španski producentki Esther Garcia, ki je tesno povezana s številnimi filmi režiserja Pedra Almodovarja in drugih vodilnih španskih režiserjev. Nagrada donostia je dobila ime po baskovskem poimenovanju španskega obalnega mesta San Sebastian. Nocoj bodo podelili tudi glavno nagrado festivala zlato školjko, za katero se poteguje celovečerni film Nehvaležna bitja slovenskega režiserja Olma Omerzuja, ki živi in dela na Češkem.