Jennifer Lawrence o filmskem poljubu z Liamom Hemsworthom: Preboli že

Igralci se še leta po posnetih filmih, ki so jih izstrelili med zvezde, spominjajo raznih anekdot iz snemanja. Tako se tudi Jennifer Lawrence skoraj 10 let po tistem, ko je posnela film Igre lakote: Upor, ni mogla izogniti vprašanju o poljubu z Liamom Hemsworthom. 33-letni igralec je namreč že pred leti priznal, da so mu bile scene poljubljanja z igralko zelo neprijetne. icon-expand Jennifer Lawrence se skoraj 10 let po snemanju ni mogla izogniti vprašanju o poljubu z Liamom Hemsworthom. FOTO: Profimedia "Kadar koli sem moral poljubiti Jennifer, mi je bilo precej neprijetno. Če pogledate od zunaj, se poljubljanje z Jennifer sliši super. Je ena mojih najboljših prijateljic in zelo jo imam rad, a vsakič, ko sva se morala poljubiti, je pred tem jedla tuno ali česen oziroma nekaj podobno smrdečega," je leta 2014 v enem od intervjujev povedal Liam, zvezdnica pa v svojem zadnjem spletnem intervjuju igralčevi obtožbi ni oporekala. "To ni bilo namerno. Enostavno pred sceno s poljubom nisem razmišljala, kaj bom jedla. Preboli že," je v smehu svojemu nekdanjemu soigralcu sporočila 32-letnica. icon-expand Igralca sta se morala v filmih Igre lakote poljubljati. FOTO: Profimedia Igralka, ki je v začetku lanskega leta prvič postala mama, je v enem od intervjujev sicer priznala, da je bil prav Avstralec tisti, ki jo je naučil, kako se postaviti zase. "Slaba sem bila v tem, da bi se postavila zase, a Liam me je pri tem spodbujal. On je vedno prijazen in pošten, a tudi odločen. Naučil me je, da sem postala močnejša," je povedala za revijo People. PREBERI ŠE Jennifer Lawrence bi z veseljem posnela še en film Iger lakote Zvezdnica je pred kratkim spregovorila o tem, da bi z veseljem ponovno stopila v čevlje junakinje Katniss Everdeen, ki jo je v franšizi Igre lakote izstrelila med zvezde. "O moj bog, seveda. Če bi se Katniss kadar koli vrnila v moje življenje, sem 100-odstotno za. Moji producentski partnerici je kar zastalo srce," je za Variety navdušeno povedala zvezdnica, ki je za vlogo v filmu zaradi pritiskov filmske ekipe celo shujšala.