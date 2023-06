Jennifer Lawrence o japonkah v Cannesu: Nisem vedela, da kršim pravila.

"Vsi so bili šokirani nad japonkami in govorili, kakšno politično držo sem zavzela. Velika podpornica pošiljanja sporočil sem, ampak želim, da so ta poslana namenoma," je zaključila zvezdnica.

Spomnimo, igralka se je na rdeči preprogi v Cannesu pojavila v elegantni večerni toaleti, mnoge pa je presenetila njena izbira obuvala. Rdečo obleko modne hiše Dior je namreč dopolnila s črnimi japonkami. Zvezdnica je z izbiro obuvala, ki je sicer v poletnih mesecih nepogrešljiv modni kos, razdvojila javnost. Medtem ko so ji nekateri čestitali za potezo, s katero je na prvo mesto postavila udobje, so se drugi strinjali, da obuvalo ni bilo najprimernejša izbira za tako svečan dogodek, kot je legendarni filmski festival v francoskem letovišču.

Visoke pete so sicer na omenjenem dogodku zelo zaželene, tekom let pa so številne zvezdnice jasno dale vedeti, kaj si o tem pravilu mislijo. Leta 2018 se je Kristen Stewart pred fotografi sezula in dejala, da če moškemu spolu ni treba slediti modnim pravilom, tudi sama tega ne bo storila. Po preprogi sta se bosi v preteklosti sprehodili tudi Julia Roberts in Sasha Lane.