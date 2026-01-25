Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jennifer Lawrence o negativnem komentarju na račun Kourtney Kardashian

Los Angeles, 25. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jennifer Lawrence, Kourtney Kardashian

Jennifer Lawrence je spoznala, da imajo njene besede moč. Igralka je v svežem intervjuju spregovorila o negativnem komentarju, ki ga je pred časom povedala na račun Kourtney Kardashian, in priznala: "V medijih vidim svoje citate in so nori." Dodala je, da je spoznala, da imajo njene besede v medijih težo ter da njeno mnenje hitro postane naslov.

Igralka Jennifer Lawrence je nedavno gostovala v z zlatim globusom nagrajenem podkastu Good Hang, kjer je voditeljici in komičarki Amy Poehler priznala, da v intervjujih velikokrat izreče 'nore' komentarje. Pri tem je izpostavila prav negativno pripombo, ki jo je pred časom izrekla na račun zvezdnice resničnostne televizije Kourtney Kardashian.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
FOTO: Profimedia

Spomnimo, Lawrence je o Kardashian dejala: "Kourtney je bolj nadležna kot kadarkoli, spravlja me ob živce." Med razmišljanjem o vplivu svojih besed je igralka zdaj dejala: "Mislim, da bi morala, ko govorim z mediji, storiti polovico manj kot to, kar počnejo običajni ljudje, ker vidim svoje citate in so nori."

Preberi še Oskarjevka: Kourtney je bolj nadležna kot kadarkoli, spravlja me ob živce

Dodala je, da je spoznala, da imajo njene besede v medijih moč in da njeno mnenje hitro postane naslov: "Na primer, Jennifer Lawrence je Kourtney Kardashian označila za nadležno. Hitro se razširi." Kourtney se sicer na opazke nikoli ni javno odzvala, z oskarjem nagrajena igralka pa ostaja tesno povezana z nekaterimi članicami ameriške televizijske dinastije Kardashian.

Jennifer Lawrence Kourtney Kardashian kritika

Pevka o Muskovem otroku: Nekaj časa je poveljeval jati vran

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
vizita
Portal
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
cekin
Portal
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
moskisvet
Portal
V vesolju je preživela 608 dni
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
dominvrt
Portal
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
okusno
Portal
Nepozabno nedeljsko kosilo
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469