Jennifer Lawrence o negativnem komentarju na račun Kourtney Kardashian

Igralka Jennifer Lawrence je nedavno gostovala v z zlatim globusom nagrajenem podkastu Good Hang, kjer je voditeljici in komičarki Amy Poehler priznala, da v intervjujih velikokrat izreče 'nore' komentarje. Pri tem je izpostavila prav negativno pripombo, ki jo je pred časom izrekla na račun zvezdnice resničnostne televizije Kourtney Kardashian.
Spomnimo, Lawrence je o Kardashian dejala: "Kourtney je bolj nadležna kot kadarkoli, spravlja me ob živce." Med razmišljanjem o vplivu svojih besed je igralka zdaj dejala: "Mislim, da bi morala, ko govorim z mediji, storiti polovico manj kot to, kar počnejo običajni ljudje, ker vidim svoje citate in so nori."
Dodala je, da je spoznala, da imajo njene besede v medijih moč in da njeno mnenje hitro postane naslov: "Na primer, Jennifer Lawrence je Kourtney Kardashian označila za nadležno. Hitro se razširi." Kourtney se sicer na opazke nikoli ni javno odzvala, z oskarjem nagrajena igralka pa ostaja tesno povezana z nekaterimi članicami ameriške televizijske dinastije Kardashian.
