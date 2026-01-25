Jennifer Lawrence o negativnem komentarju na račun Kourtney Kardashian

Igralka Jennifer Lawrence je nedavno gostovala v z zlatim globusom nagrajenem podkastu Good Hang, kjer je voditeljici in komičarki Amy Poehler priznala, da v intervjujih velikokrat izreče 'nore' komentarje. Pri tem je izpostavila prav negativno pripombo, ki jo je pred časom izrekla na račun zvezdnice resničnostne televizije Kourtney Kardashian.

Jennifer Lawrence FOTO: Profimedia

Spomnimo, Lawrence je o Kardashian dejala: "Kourtney je bolj nadležna kot kadarkoli, spravlja me ob živce." Med razmišljanjem o vplivu svojih besed je igralka zdaj dejala: "Mislim, da bi morala, ko govorim z mediji, storiti polovico manj kot to, kar počnejo običajni ljudje, ker vidim svoje citate in so nori."