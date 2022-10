Jennifer Lawrence o slavi po Igrah lakote: Izgubila sem nadzor

Igralka je zaslovela z znanstveno fantastično franšizo Igre lakote, kjer je uprizorila Katniss Everdeen. Prvi del Arena smrti je v kinematografe prišel leta 2012, že leto kasneje pa je igralka za dramo Za dežjem posije sonce prejela oskarja za glavno vlogo. "Ko razmišljam za nazaj, se ne spominjam let, ki so sledila, ker sem preprosto izgubila nadzor." Dodala je, da še vedno ni zares dojela, da je pri 22 letih prejela najbolj cenjeno igralsko nagrado. "Nenehno sem razmišljala: "Kdaj me bo zadelo?" Mislim, da me ne bo nikoli."