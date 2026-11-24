Jennifer Lawrence že vrsto let velja za eno najbolj pristnih in neposrednih osebnosti v sodobni zabavni industriji. Svoj sloves ženske, ki se ne podreja strogim in pogosto umetnim pravilom hollywoodskega bontona, je ponovno potrdila z nedavno izjavo, ki je hitro zaokrožila po svetovnih medijih.

Jennifer Lawrence je spregovorila o svojih prsih. FOTO: Profimedia

O čem je govorila? Brez dlake na jeziku je delila podrobnosti o lepotni operaciji in svojih novih prsih. "Povsem nove so, polna velikost C," je dejala za tuje medije, s svojo izjavo pa znova poskrbela, da se je znašla v središču pozornosti. Medtem ko večina njenih igralskih kolegic teme, povezane z estetsko kirurgijo in telesnimi spremembami, skrbno skriva pred očmi javnosti ali pa jih pripisuje zgolj naravnemu staranju in spremembam življenjskega sloga, je igralka z značilno mero samoironije in neposrednosti sprožila razpravo o odkritosti v šovbiznisu.

Ta dogodek nikakor ni osamljen primer v karieri zvezdnice filmov Igre lakote. 36-letnica je že na začetku svoje vzpenjajoče se kariere zavzela jasno stališče proti nezdravim standardom vitkosti v Hollywoodu. Večkrat je javno poudarila, da ne namerava stradati zaradi filmskih vlog in da ne želi, da bi mlada dekleta zaradi nje dobila občutek, da morajo biti ekstremno suha, da bi bila lepa ali uspešna.

Zvezdnica velja za izjemno iskreno in brez dlake na jeziku. FOTO: Profimedia