Jennifer Lawrence po novici o nosečnosti prvič ujeli fotografi

Oskarjevka Jennifer Lawrence je razveselila svoje oboževalce in v javnosti prvič pokazala svoj zaobljeni trebušček. V rožasti opravi se je odpravila na sprehod po newyorškem Manhattnu, kasneje pa je s prijateljico sedla za eno od miz na terasi lokala in si privoščila slastno kosilo. Fotografom njeno naročilo ni ušlo – okrepčala se je s sendvičem s sirom, paradižnikovo juho, piščancem in solato, s prijateljico pa je delila ocvrt krompirček.