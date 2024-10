Jennifer Lawrence pričakuje drugega otroka

34-letnica je lani v intervjuju s Cameron Diaz priznala, da se je v času prve nosečnosti zelo močno trudila skriti novico pred mediji. A ji ni popolnoma uspelo. "Ko sem bila noseča, sem bila tako živčna. Pogosto so me lovili paparaci in mislila sem si, ali se jih bom sploh lahko znebila, ko dobim otroka," je dejala za revijo Interview. Nato je še dodala, da se je kasneje s tem sprijaznila in se posvetila le svojemu sinu. "Ugotovila sem, da bodo moja čustva vplivala nanj, zato sem postala bolj sproščena, saj nimam izbire. Nočem, da podeduje tesnobo in jezo, ki ju imam jaz," je še dodala.