Jennifer Lawrence se je med snemanjem filma poškodovala

Po poročanju tujih medijev naj bi bil na snemalnem setu, kjer ustvarjajo politično satiro Don't Look Up , poleg Jennifer Lawrence tudi Timothee Chalamet , ki pa se med eksplozijo ni poškodoval. Pri filmu v glavni vlogi sodeluje tudi Leonardo DiCaprio , a je bil v času nevarnosti odsoten.

Snemanje filma so zdaj začasno ustavili, a kot poročajo tuji mediji, naj bi se zvezdnica že v ponedeljek vrnila na snemanje. Po nesreči, v kateri ji je del stekla porezal veko, so igralki takoj nudili zdravniško pomoč. Odgovorni so sporočili, da poškodba ni huda.