Jennifer Lawrence se pripravlja na poroko

Za zvezdniške pare je zadnje čase značilno, da imajo dva poročna obreda – prvega, ki poteka bolj zasebno in drugega, ki je precej razkošnejši. Sprva je kazalo, da se bo tudi igralka Jennifer Lawrence odločila za tovrstno potezo, saj sta se z zaročencem Cookeom Maroneyjem 16. septembra oglasila na matičnem uradu . A kot kaže, bosta svojo zvestobo obljubila ta konec tedna v zvezni državi Rhode Island.

Za zdaj točna lokacija, kjer bo potekal obred, še ni znana, saj je v Newportu več priljubljenih prizorišč za tovrstna doživetja. Oboževalci tudi neutrudno ugibajo, kako bo videti nevestina poročna obleka, največ upov polagajo na kreativno direktorico prestižne znamke Dior, Mario Grazia Chiuri , saj je Jennifer trenutno obraz njihove kampanje. Oboževalci so prepričani, da bo med gosti veliko znanih obrazov, med njimi tudi Adele in Bradley Cooper .

Na poročno slavje naj bi zaljubljenca povabila več kot 150 ljudi, slovesnost pa sta zvezdnika zaupala priljubljenemu načrtovalcu razkošnih porok Marku Seedu, ki svoje projekte dobro skriva pred javnostjo in nikoli ne razkriva podrobnosti o svojih ekskluzivnih dogodkih.

Zaročenca so paparaci prvič na romantičnem zmenku ujeli lansko poletje v New Yorku, zaročila pa sta se po manj kot letu skupnega življenja. J-Law je pred tem imela dve precej javni romanci z Nicholasom Houltom in Darrenom Aronofskyjem, a se je tokrat odločila, da svoje ljubezenske zveze ne bo pretirano kazala v javnosti.