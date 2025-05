Jennifer Lawrence spregovorila o času po porodu: Bila sem zelo izolirana

Jennifer Lawrence se je po rojstvu drugega otroka vrnila na filmska platna. V Cannesu, kjer predstavlja svoj novi film, je na tiskovni konferenci spregovorila o poporodnih težavah, s katerimi se je soočila, svojo izkušnjo pa navezala na lik Grace, ki ga je upodobila v filmu Die, My Love . Njena junakinja je pravkar prvič postala mati, ki prestaja poporodno depresijo in doživi živčni zlom.

"Kot mati mi je bilo težko ločiti med tem, kaj bi ona storila v določeni situaciji, in kaj bi storila jaz. Srce se mi je lomilo," je povedala igralka, ki ima 3-letnega sina Cyja in novorojenčka, katerega imena javnosti ni razkrila. "Ko sem rodila svojega prvorojenca, sem prvič izkusila poporodni čas. Bila sem zelo izolirana, kar me je zelo presenetilo," je dodala igralka.