Jennifer Lawrence v New Yorku naletela na mimoidočo v enaki obleki

New York, 04.08.2022, 17:56 | Posodobljeno pred eno uro

Se vam je že zgodilo, da ste se sprehajali po ulici in zagledali osebo, ki je bila oblečena enako kot vi? Zvezdnici franšize Igre lakote se je to neverjetno naključje zgodilo v New Yorku, kjer je naletela na mimoidočo, ki je nosila enako obleko kot ona.