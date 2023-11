Jennifer Lawrence zanikala lepotno operacijo: Izgubila sem porodno težo

Igralka Jennifer Lawrence je hvaležna svojemu umetniku ličenja in ne lepotnemu kirurgu. Oskarjevka je v nedavnem intervjuju s Kylie Jenner za Interview Magazine zanikala govorice, da se je poslužila lepotnih popravkov s pomočjo posegov, in razkrila, da je razlog za njen nekoliko izboljšani videz nova tehnika ličenja, ki jo po novem uporablja njen masker, in čas, v katerem se je znebila teže, ki jo je pridobila med nosečnostjo.

Jennifer Lawrence je bila v zadnjem času tarča govoric, da se je tudi ona podala pod nož in se prepustila popravkom lepotnega kirurga. 33-letna zvezdnica franšize Iger lakote je v nedavnem intervjuju z vplivnico Kylie Jenner govorice zanikala in dodala, da je za njen videz zaslužen umetnik ličenja, ki uporablja nove tehnike, pripomoglo pa je tudi to, da je shujšala.

icon-expand Jennifer Lawrence zanika lepotne popravke. FOTO: Profimedia

"Neverjetno je, kaj lahko naredijo ličila. Sodelujem z Hungom Vanngom, ki s svinčnikom preide rob ustnic, jaz pa ga imenujem kar plastični kirurg, saj so mnogi v zadnjih mesecih, odkar delava skupaj, prepričani, da sem imela operacijo oči," se je pošalila igralka in dodala: "Nisem imela lepotne operacije, uporabljam ličila." Govorice so se pojavile po tem, ko je Lawrence nedavno obiskala Diorjevo modno revijo, kjer je bila videti drugače kot običajno. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so izrazili prepričanje, da se je poslužila uporabe polnil za ustnice in imela lepotno operacijo nosu, pa je zvezdnica na njihove trditve odgovorila, da je popolnoma normalno, da se obraz človeka spremeni, ko se ta stara.

"Začela sem, ko sem bila stara 19 let. Dobivam veliko slik od prej in sedaj, ko jih imam čez 30. Med tem časom sem odrasla, izgubila sem otroško obliko obraza, ta pa se spreminja, ker se staram. Vsi mislijo, da sem si operirala nos, a je moj nos popolnoma enak. Moja lica so manjša," je še dodala. Vplivnica, ki si je že kot najstnica začela obrisovati ustnice, da bi te učinkovale večje in bolj polne, je ob tem Jennifer zagotovila, da je videti čudovito, ob tem pa delila še svojo izkušnjo, kako ljudje sklepajo o njenih lepotnih popravkih. "Sama sem začela uporabljati polnila za ustnice, a je tudi pri meni podobna situacija. Tudi meni kažejo fotografije od prej in potem, a sem na prvih stara 12 let, na drugih pa 26, moje obrvi pa so drugače oblikovane. Kako lahko primerjajo fotografije, na katerih imam obraz 12-letnice, in govorijo, da sem si popravila čeljust in veke?" je dejala Kylie.