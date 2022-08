Jennifer Lopez Afflecku usodni 'da' dahnila v treh poročnih oblekah.

Poročno slavje igralca Bena Afflecka in glasbenice Jennifer Lopez je poleg razkošja, zabave in zvezdniške družbe zaznamovala tudi moda. Lopezova je namreč tekom slavja zamenjala kar tri poročne obleke, vse prestižne modne znamke Ralph Lauren .

Za sprejem gostov se je 53-letnica nato preoblekla v obleko, ki jo je oblikovalec z biseri dopolnjeval kar 700 ur. Inspiracija za toaleto je bil namreč razkošen lestenec, zato na obleki niso manjkali niti kristali Swarovski. Končen produkt je tako krasilo na tisoče biserov in kristalov.

Do oltarja se je sprehodila v tradicionalni kreaciji modne znamke, ki je znana po svojem visokem ovratniku. Za obleko z dramatično vlečko je bilo porabljenih kar 500 metrov blaga. Lopezova je videz dopolnila s skoraj 100 tisoč evrov dragim nakitom.

Tretjo in zadnjo izmed poročnih oblek, ki si jih je zvezdnica nadela za veseli dan, so prav tako krasili kristali Swarovski, le da so bili tokrat v nekoliko manjšem številu. Najbolj preprosto obleko izmed treh je oblikovalec dopolnil s kapuco iz prosojnega materiala.

Ralph Lauren pa ni poskrbel zgolj za nevesto, temveč tudi za ženina. Affleck je med obredom nosil kremni suknjič in črne hlače. Izgled je dopolnil s črnim metuljčkom in črnimi čevlji. V kreacijah prestižne modne hiše so blesteli tudi vsi otroci mladoporočencev.