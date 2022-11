Jennifer Lopez: Ben je naredil prvi korak k obuditvi najine ljubezni

Ben Affleck ji je po razhodu z igralko Ano De Armas poslal elektronsko sporočilo in jo pohvalil za intervju. Od takrat naprej sta se začela ponovno pogovarjati in srečevati. "Ljudje v mojem življenju vedo, da je bil vedno zelo posebna oseba zame. Ko sva se ponovno začela srečevati, sem čutila resnično ljubezen," je o svojem sedanjem možu povedala igralka.

53-letna zvezdnica je sicer priznala, da ponovne zveze z bivšimi partnerji niso vedno dobra ideja in da tega ne priporoča vsem. "Včasih prerasteš drug drugega ali pa ugotoviš, da si želiš nekaj drugega," je svoje mnenje delila Lopezova, ki je vesela, da sta se s 50-letnim igralcem spet našla. Igralka je pred ponovno zvezo z Benom preklicala zaroko z Alexom Rodriguezom, ki naj bi jo varal. Priznala je, da so jo neuspešne zveze v preteklosti spodbudile k delu na sebi. "Morala sem si odpustiti stvari, ki sem jih naredila narobe in so negativno vplivale na moje življenje. Naučiti sem se morala, kaj mi ustreza in si postaviti meje," je še dejala.