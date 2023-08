Jennifer Lopez možu Benu: Prevzeta sem od čustev, kako sva prišla do sem?

"Dragi Ben, tukaj sedim sama in gledam svoj prstan. Prevzeta sem od čustev in želim peti. Kako sva prišla do sem? Brez gledanja nazaj. To je moje življenje," je zapisala ob objavi, besede pa so del pesmi njenega albuma, posvečenega možu, z naslovom Dear Ben, Part II. Na prvi fotografiji jo igralec drži v naročju, na drugi pa se ob ozadju velikega ognjemeta poljubljata. Enaki dve fotografiji je delil tudi 51-letnik in zapisal: "Pred letom dni. Sprejela sva najboljšo možno odločitev. Vesel sem za naju."