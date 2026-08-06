Jennifer Lopez delila fotografije z otrokoma, oboževalci niso navdušeni

Jennifer Lopez se trenutno mudi v Italiji, kjer preživlja prosti čas s svojima otrokoma, Maxom in Emme, ki po novem nosi ime Oscar Jacob. Zvezdnica bolj poredko deli fotografije iz svojega zasebnega življenja, a tokrat se je počitniške utrinke z dvojčkoma vseeno odločila objaviti na Instagramu.

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Fotografije prikazujejo družino med obiskom različnih zgodovinskih lokacij in uživanjem v lokalni kulinariki. Pevka je z otrokoma obiskala Rim in Benetke, kjer so se ustavili pri najbolj znanih znamenitostih, kot sta Kolosej in beneški Grand Canal. "Izlet z mojima kokosoma, preden oditeta na faks," je ob galeriji fotografij zapisala zvezdnica.

Simpatične družinske objave pa so pri njenih sledilcih sprožile več negodovanja kot odobravanja. Na tapeti sta se tokrat znašla prav 18-letnika, ki na veliko fotografijah v rokah držita telefon ali pa imata v ušesih slušalke. Številni oboževalci so bili nad omenjeno 'pretirano' uporabo pametnih elektronskih naprav, ki jih ne odložita niti za fotografiranje, milo rečeno zgroženi.