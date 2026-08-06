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Tuja scena

Jennifer Lopez delila fotografije z otrokoma, oboževalci niso navdušeni

Rim, 06. 08. 2026 12.35 pred 4 dnevi 1 min branja 10

Avtor:
K.A.
jennifer lopez

Jennifer Lopez je s svojima dvema otrokoma odpotovala v Italijo, kjer skupaj preživljajo počitnice, preden se dvojčka odpravita na študij. Ponosna mama je na družbenih omrežjih delila nekaj njihovih popotniških utrinkov, a oboževalci niso preveč navdušeni. Razlog za očitajoče komentarje na družbenih omrežjih pa sta prav 18-letna Max in Emme, ki po novem nosi ime Oscar Jacob.

Jennifer Lopez se trenutno mudi v Italiji, kjer preživlja prosti čas s svojima otrokoma, Maxom in Emme, ki po novem nosi ime Oscar Jacob. Zvezdnica bolj poredko deli fotografije iz svojega zasebnega življenja, a tokrat se je počitniške utrinke z dvojčkoma vseeno odločila objaviti na Instagramu.

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Fotografije prikazujejo družino med obiskom različnih zgodovinskih lokacij in uživanjem v lokalni kulinariki. Pevka je z otrokoma obiskala Rim in Benetke, kjer so se ustavili pri najbolj znanih znamenitostih, kot sta Kolosej in beneški Grand Canal. "Izlet z mojima kokosoma, preden oditeta na faks," je ob galeriji fotografij zapisala zvezdnica.

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Simpatične družinske objave pa so pri njenih sledilcih sprožile več negodovanja kot odobravanja. Na tapeti sta se tokrat znašla prav 18-letnika, ki na veliko fotografijah v rokah držita telefon ali pa imata v ušesih slušalke. Številni oboževalci so bili nad omenjeno 'pretirano' uporabo pametnih elektronskih naprav, ki jih ne odložita niti za fotografiranje, milo rečeno zgroženi.

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Mnogi so zato zaključili, da se najstnika ne zanimata za kulturno dediščino in okolico. Prav tako so se nekateri obregnili ob oblačila družine. Dvojčkoma so očitali, da sta oblečena preveč sproščeno in športno, medtem ko je njuna mama na vseh fotografijah videti brezhibno urejena.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Jennifer Lopez Italija družinske počitnice Emme in Max družbena omrežja generacija Z potovanja
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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magnetek
06. 08. 2026 19.11
Lopezova, ki ne mara ljudi, ki so rojeni v znamenju device...
Odgovori
0 0
Amelia
06. 08. 2026 17.43
promocija spremembe spola kot da je to nekaj tako obicajnega kot da narocis kavo v lokalu
Odgovori
+2
2 0
JanezNovak13
06. 08. 2026 16.24
"preden oditeta na faks" Oditeta? Odi teta? Odideta.
Odgovori
+6
6 0
Samorai88
06. 08. 2026 16.21
Se samo meni zdi ali so od vseh teh zvezdnikov otroci čudni?
Odgovori
+10
10 0
forexxx
06. 08. 2026 15.39
Tudi mi nismo navdušeni.
Odgovori
+7
8 1
devote
06. 08. 2026 15.21
Jabolko pade dalec od drevesa...
Odgovori
+8
8 0
mijam75
06. 08. 2026 14.30
Mamini geni se niso ravno trudili....
Odgovori
+13
13 0
periot22
06. 08. 2026 14.11
Mama je na nekaterih slikah oblečena neprimerno!
Odgovori
+2
4 2
brkomir
06. 08. 2026 15.03
ja se strinjam! da takole kaze dekolte sredi poletja!
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+3
5 2
hapiness
06. 08. 2026 13.13
kaj dela keš
Odgovori
+4
5 1
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