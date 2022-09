Jennifer Lopez delila prve poročne fotografije luksuzne poroke

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta si pred dvema tednoma večno zvestobo obljubila še pred številnimi svati, ki so prisostvovali njuni poročni slovesnosti, ki sta jo pripravila na igralčevem posestvu v Georgii. Kot je že v navadi, je poročne fotografije luksuznega slavja tudi tokrat zvezdnica najprej delila s svojimi oboževalci, sedaj pa je tudi jasno, da sta mladoporočenca nosila obleki, ki ju je posebej zanju kreiral modni oblikovalec Ralph Lauren .

Jennifer Lopez in Ben Affleck pred svate stopila kot mož in žena.

Affleck je za to posebno priložnost nosil suknjič v krem barvi, ki ga je kombiniral s klasičnimi hlačami črne barve. Namesto kravate se je odločil za metuljčka, obute pa je imel klasične črne moške čevlje. Največ pozornosti je seveda pritegnila nevesta, ki je tekom poročnega vikenda zamenjala kar tri obleke omenjenega oblikovalca. Videz je kombinirala z nakitom iz diamantov in biserov, katerega skupna vrednost je znašala 2 milijona evrov.

"Obleke so bile sanjske, hvala ti Ralph Lauren," je zapisala 53-letnica ob skicah poročnih oblek. Tudi otroci slavnega para, pevkina 14-letna dvojčka Max in Emme ter Affleckovi 16-letna Violet , 13-letna Seraphina in 10-letni Samuel , so nosili kreacije Ralpha Laurena. Pevka in igralka je razkrila, da se je vikend na koncu izkazal za še boljšega, kot je pričakovala.

"V soboto, 20. avgusta, ob 18.45 uri se je sonce prebilo skozi oblake in z žarki kot z diamanti posulo reko za oltarjem na najinem vrtu. Nebo je bilo jasne modre barve, v daljavi pa so se razprostirali beli oblaki. Ko je sonce začelo zahajati, je čez trato, kjer so sedeli najini prijatelji in družina, zapihal topli vetrič, jaz pa sem se po stopnicah končno sprehodila do oltarja, ki me je popeljal proti preostanku mojega življenja," je zapisala 53-letnica, ki je razkrila še, da sta na poroki zaplesala na pesem Marca Cohna z naslovom True Companion, ki sta jo izbrala že pred 20 leti.