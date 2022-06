Jennifer Lopez: Grajenje družine z Benom je nekaj najlepšega

Pevka in igralec sta se sestajala že med letoma 2002 in 2004, ko sta bila tudi zaročena, a sta se razšla, preden sta stopila pred oltar. Romaco sta obudila leta 2021, kmalu za tem, ko se je Lopezova razšla s športnikom Alexom Rodriguezom . 49-letni Affleck jo je aprila znova zaprosil, na levi prstanec pa ji je nataknil prstan z ogromnim zelenim diamantom.

"Rada imam svojo kariero, ni lepšega od tega, kot grajenje družine z nekom, ki ga globoko ljubim in je prav tako predan družini in najini zvezi, kot jaz," je razložila Newyorčanka. "Všeč mi je ideja o najini skupni prihodnosti, a zares si želim uživati v sedanjosti," je še povedala in dodala, da želi ostati realna in živeti vsak trenutek.

Zvezdnika sedaj gradita skupno prihodnost, del katere so tudi njuni otroci, ki jih imata z nekdanjima zakoncema. Pevka ima s pevcem Marcom Anthonyjem dvojčka, 14-letno Emme in Maxa, nekdanja partnerja pa sta se razšla leta 2012. Tudi Affleck ima z nekdanjo ženo, igralko Jennifer Garner, tri otroke, in sicer 16-letno Violet, 13-letno Seraphino in 10-letnega Samuela.

Kot je znano, se oba zvezdnika z vsemi otroki dobro razumeta, z njimi pa sta že spletla tudi družinske vezi. Zvezdnica je meseca februarja za revijo People dejala, da v zvezi z oskarjevcem zelo srečna: "To je lepa ljubezenska zgodba, za katero sva dobila drugo priložnost. To je res redka, dragocena in lepa stvar, ki je ne dojemava kot samoumevno," je povedala. Načrte za poroko sicer skrivata pred javnostjo, vir blizu zaročencev pa je povedal, da bosta javnost obvestila le o tem, da sta poročena.