Jennifer Lopez ima na seznamu želja tudi selitev iz Združenih držav

"Vedno me sprašujejo po karieri," je Jennifer Lopez potožila v nedavnem intervjuju z Vainty Fair. "Če pa bi me povprašali po seznamu želja, bi rekla, da bi zelo rada živela nekje drugje kot pa v Združenih državah, na primer v majhnem italijanskem mestu ali pa na drugi strani sveta – na Baliju," je pripovedovala.

Povedala je še, da bi tako imela bolj preprosto življenje. "Šla bi s kolesom po kruh, ga dala v košaro, prišla domov in nanj namazala marmelado. Le jedla bi in slikala ali pa sedela na gugalniku, pred menoj pa bi se odpiral čudovit razgled na oljko ali pa na hrast," je sanjarila glasbenica. "Takšne so moje fantazije," je dodala.