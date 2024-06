Jennifer Lopez ima posebno pravilo za svoje osebje: brez očesnega stika

OGLAS

Jennifer Lopez ni tako prijazna, kot je mogoče videti na prvi pogled. Tako trdijo mnogi, ki so imeli priložnost delati z njo, a jim zvezdnica ni ostala v najlepšem spominu. Številni viri so za tuje medije razkrili, da je pevka izjemno naporna in neprijetna oseba, ki ima za svoje osebje tudi zelo strogo pravilo.

Od ljudi, s katerimi dela, namreč zahteva, da je nikoli ne pogledajo v oči. "Eden od mojih prijateljev je skrbel za luči na njenem koncertu. Vsi delavci so dobili stroga navodila: Ne glejte gospe Lopez. Očesnega stika ne sme biti," je za Daily Mail zaupal vir, spet drugi pa je dodal: "Poznam ljudi, ki so delali v igralnici in jim je bilo naročeno, naj se popolnoma izogibajo očesnemu stiku z J. Divo. Še danes se temu smejijo, ker so včasih prihajali veliko večji zvezdniki in so bili veliko lepši in prijaznejši."

Zvezdnica naj bi imela takšna pravila tudi za vse voznike limuzin, ki jo prevažajo. "Ne morem je niti pogledati v vzvratnih ogledalih," je zaupal eden od njih. Pevka, ki je sicer ena najbolj slavnih zvezd iz sveta zabave, se je svojemu statusu primerno očitno odločila, da bodo stvari pač vedno po njeno. "Imam prijatelja, ki je skrbel za zvok na enem od njenih projektov. J.Lo ga je vrgla ven. Prekinila je celotno produkcijo samo zato, ker jo je pogledal v oči," je zaupala ena od ameriških voditeljic podcastov.

