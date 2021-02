Jennifer Lopez in Alex Rodriguez šla na terapijo za pare

Jennifer Lopez in nekdanji zvezdnik bejzbolske ekipe New York Yankees Alex Rodríguez sta se lani udeležila terapije za pare.

"Pogrešam kreativnost in to, da sem v pogonu. Toda Alex Rodriguez je bil med vsemi tistimi, ki mu je to ugajalo: 'Všeč mi je. Rad sem doma. Obožujem klice in sestanke prek Zooma. Všeč mi je, da vem, da so otroci tam in da si ti (J.LO) ves čas tam',"je za revijo Allure povedalaJ.Lo in povzela Alexove besede.

"Pravzaprav je bilo res dobro. Morala sva delati na sebi. Opravila sva terapijo. Mislim, da nama je resnično pomagala v najinem odnosu,"je priznala 51-letna pevka in igralka.