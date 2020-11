Jennifer Lopez in A-Rod zaradi fotografij iz zasebnega letala tarči kritik

Par se je iz New Yorka, kjer je zvezdnik sodeloval pri povezovanju dogodka v sklopu verige luksuznih trgovin Saks Fifth Avenue, nazaj v domači Miami napotil kar z zasebnim letalom. Rodriguez je bil del prireditve, ki je obiskovalcem razkrila praznično okrasitev za letošnjo decembrsko sezono. Nekdanji igralec bejzbola se je z izbranko po končanem spektaklu k družini vrnil z letalom, na katerem sta oba izjemno uživala.

Sliko, na kateri J. Lo počiva na pregrinjalu, ki ima izvezeno veliko črko 'H' kot simbol prestižne znamke Hermès, je delil tudi na svojem Instagramovem profilu. Pod fotografijo je zapisal: ''Veselim se odhoda domov, kjer bom lahko čas preživel z družino. Kakšni pa so vaši načrti za prihajajoče praznike?''Odzivi številnih sledilcev, ki so komentirali objavo, pa niso bili nič praznično obarvani. ''Ljudje so izgubili službe,''je očitajoče zapisal eden od njih. Spet drugi je dodal:''Bogata sta. Dojeli smo',' in tako izrazil nestrinjanje s pretiranim poudarjanjem prestižnih dobrin. Oboževalce pa je zmotilo tudi dejstvo, da par potuje, medtem ko nekateri od njih svojih družin niso videli že več mesecev.