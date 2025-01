Jennifer Lopez in Ben Affleck 20 tednov po vložitvi papirjev uradno ločena

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta uradno ločena. 20 tednov po tem, ko je zvezdnica na dan njune druge obletnice poroke v Georgiji vložila ločitvene papirje, je zdaj uradno, da sta nekdanja zakonca razvezana in ponovno samska. Priljubljena igralca ločitve še nista komentirala, a glede na to, da že pred tem o razhodu nista bila pretirano zgovorna, ni pričakovati, da bo zdaj kaj drugače.