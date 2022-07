Jennifer Lopez in Ben Affleck dahnila usodni da

Ameriška pevka latinskih korenin Jennifer Lopez in njen izbranec Ben Affleck naj bi usodni da dahnila v soboto v Las Vegasu. Glede na sodno evidenco, ki jo je pridobil medij TMZ, je par dobil dovoljenje za zakonsko zvezo v okrožju Clark v Nevadi. Licenca je bila izdana Benjaminu Gezi Afflecku in Jennifer Lynn Lopez.

Jennifer ima z bivšim možem, pevcem Marcom Anthonyjem, dvojčka – 13-letno Emmo in Maxa. Z njim je bila poročena deset let, ločila pa sta se leta 2014. Ben ima iz zakona z igralko Jennifer Garner, s katero je bil poročen med letom 2005 in 2018, tri otroke – 16-letno Violet, 13-letno Seraphino in 9-letnega Samuela.