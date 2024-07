Jennifer Lopez in Ben Affleck drugo obletnico poroke preživela ločeno

Jennifer Lopez in Ben Affleck se nista družila niti ob drugi obletnici poroke. Zvezdniški par, ki se je poročil 16. julija 2022, se že mesec dni ni pojavil skupaj v javnosti, čeprav so mnogi oboževalci upali, da bo prav ta priložnost razlog, da se znova pojavita skupaj, pa temu ni bilo tako. Pevka je tudi ta dan preživela v Hamptonsu, kjer se je družila s prijatelji, igralec pa je ostal v Los Angelesu.

Jennifer Lopez je drugo obletnico poroke preživela v Hamptonsu, kjer se je med drugim v družbi prijatelja in managerja Bennyja Medine vozila s starodobnikom in kolesarila, njen mož, Ben Affleck pa ni bil z njo. 54-letnica je sedela na sovoznikovem sedežu, delovala pa je zamišljeno. Njen tri leta mlajši mož je tudi tokrat ostal v Los Angelesu, razlog pa naj bi bile službene obveznosti. Zvezdnika so dopoldan opazili, ko se je v sivi moški obleki odpravil proti svoji pisarni.

Pevka in igralec sta se julija 2022 najprej poročila v kapelici v Las Vegasu, mesec dni pozneje pa sta imela še razkošno poročno slovesnost v zvezni državi Georgia, kjer so se jima pridružili še družinski člani in številni prijatelji, med katerimi ni manjkalo niti zvezdniških obrazov.

Lopzova je minule tedne preživela v zvezni državi New York, kljub temu, da se ne pojavlja z možem, pa se je pred obletnico družila z njegovo najstarejšo hčerko Violet, s katero so ju fotografirali, ko sta objeti vstopili v eno od restavracij v Southamptonu. Pevka in njena pastorka sta v družbi 18-letničine najboljše prijateljice obiskali tudi eno od prestižnih trgovin, trojica pa je uživala tudi v vožnji z avtomobilom. V tem času so Afflecka opazili na motorju, večino časa pa je preživel v svoji pisarni in ob delu.

Kot poročajo ameriški tabloidi, naj bi pevka nepričakovano našla svojo zaveznico v Affleckovi nekdanji ženi, sicer soimenjakinji, Jennifer Garner, ki je bila z igralcem poročena med leti 2005 in 2018. Ker je imela podobno izkušnjo tudi sama, se lahko poistoveti z Lopezovo.