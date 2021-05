Jennifer Lopez in Ben Affleck na oddihu: spretno izogibanje paparacem

Po tem, ko so Jennifer Lopez in Bena Afflecka pred tedni ujeli na oddihu v Montani, sta se zdaj odpravila v Miami. Tam bivata v obmorski vili, a se zvezdnika zelo pretkano izogibata paparacem.

Neimenovani vir pa je za ameriške medije povedal, da zaljubljenca vsak dan skupaj obiskujeta fitnes in da so ju celo videli, kako se med vajami podpirata in si delita poljubčke. Novinarji pa so opazili, da Ben nosi ročno uro, ki mu jo je pred 17 leti podarila prav Jennifer.

Zvezdnika svoje obujene romance še nista komentirala, jasno pa je, da se je ljubezen, ki sta jo prekinila leta 2004, več kot očitno znova prebudila.