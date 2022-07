Jennifer Lopez in Ben Affleck na poročnem potovanju v Parizu

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta na poročnem potovanju. Zvezdnika sta za destinacijo medenih tednov izbrala francosko prestolnico Pariz, kamor sta odpotovala z zasebnim letalom, le nekaj ur pozneje pa so ju opazili na večerji v eni od prestižnih restavracij. Igralec in pevka sta se pred dnevi poročila v Las Vegasu, veselo novico pa je z oboževalci delila kar 52-letnica.

Trenutno najbolj znana mladoporočenca sta se do restavracije na Elizejskih poljanah, kjer naj bi zaprosila za mizo na terasi, sprehodila z roko v roki. "Kar prikazala sta se," je dejal neki vir za revijo People in dodal: "On je bil videti kot tipičen Američan, le da je imel v tej vročini na sebi še suknjič in kravato."