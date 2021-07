Jennifer Lopez in Ben Affleck načrtujeta naslednji korak

"Skupaj preživljata ves svoj prosti čas in drug drugega postavljata na prvo mesto. Jennifer se vedno zaljubi močno in vsekakor se je tudi tokrat to zgodilo z Benom. Ben je pravi moški, ki ima svoje stvari, kar pa je njej všeč. On ima svoje življenje in je slaven na drugem področju kot ona, z njo pa ne tekmuje. Podpirata drug drugega in se imata rada," je dejal nek vir.

Affleck in Lopezova sta bila zaročena, a sta se pred poroko leta 2004 razšla. Med tem časom sta se oba poročila z drugimi in dobila otroke. "Ko se je Ben znova oglasil J. Lo, je bila ona zelo navdušena nad možnostjo, da se ponovno povežeta. Vedno ga je imela rada. Ben je takrat razdrl njuno zvezo, ker ga je medijska pozornost zaradi njune zveze zelo obremenjevala. Sedaj se imata res dobro, naučila pa sta se tudi, kako naj delujeta kot par," je še dejal vir.

Vir je še razkril, da so njuno zvezo lepo sprejeli tudi njuni otroci in da ti niso preveč občutljivi na to, kako se stvari odvijajo. Lopezova je mati dvojčkov, 13-letne Emme in Maxa, Affleck pa ima tri otroke, 15-letno Violet, 12-letno Seraphino in 9-letnega Samuela.