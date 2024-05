Jennifer Lopez in Ben Affleck naj bi se soočala s težavami v zakonu

Jennifer Lopez in Ben Affleck naj bi bila v svojem zakonu na "dveh različnih straneh". Vse bolj so tudi glasne govorice, da se usmerjata proti ločitvi. "Jen in Ben imata težave v zakonu," je za Us Weekly povedal vir blizu niju. "Pred nekaj meseci so se začele težave, ko je Jen začela povečevati delovne obveznosti in se pripravljati na svojo turnejo." Pevka naj bi bila močno osredotočena na delo, saj naj bi prihodnji mesec začela svetovno turnejo This is Me ... Now: A Love Story v Orlandu na Floridi. "Večino časa sta na dveh popolnoma različnih straneh," je dodal vir.