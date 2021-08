Jennifer Lopez in Ben Affleck z otroki na prvem skupnem druženju

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se odločila za pomemben korak v zvezi. Prvič sta namreč večer v javnosti preživela skupaj z otroki, rojenimi v preteklih zakonih. Pevka je s seboj pripeljala 13-letna dvojčka Maxa in Emme , med tem, ko je igralec na ogled šova pripeljal starejši hčeri, 15-letno Violet in 12-letno Seraphino . Doma je ostal le 9-letni sin Samuel , druščini pa se je kasneje pridružila tudi režiserjeva mama Chris.

Družina s svojimi opravami ni zbujala nobene posebne pozornosti, sproščeno druženje sta z nežnimi dotiki in poljubi začinila zvezdnika in tako spodbudila zanimanje fotografov. Prisotni na dogodku so pričali o tem, da se par ni mogel upreti objemom in poljubom, ki sta si jih delila ob koncu predstave po tem, ko je padel zastor.