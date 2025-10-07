Jennifer Lopez in Ben Affleck po ločitvi skupaj na rdeči preprogi

Ben Affleck tudi po ločitvi podpira Jennifer Lopez. Čeprav nekdanja zakonca vse od ločitve drug o drugem v javnosti nista povedala nič žaljivega, pa sta sedaj dokazala, da umazanega perila ne bosta prala v javnosti, temveč si bosta še naprej stala ob strani. Igralec in pevka sta prvič po ločitvi skupaj stopila na rdečo preprogo in presenetila mnoge.

Ben Affleck in Jennifer Lopez ostajata v dobrih odnosih. Nekdanja zakonca sta skupaj pozirala na rdeči preprogi, na premieri muzikala Kiss of the Spider Woman v New Yorku, v katerem je 56-letnica zaigrala v glavni vlogi, 53-letnik pa je bil izvršni producent. Fotografi so ju v objektive ujeli, ko sta klepetala, Affleck pa je stopil tudi pred novinarje, kjer je spregovoril o filmu.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta znova stopila skupaj na rdečo preprogo. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica je za to priložnost oblekla dolgo obleko Harrisa Reeda iz kolekcije pomlad 2026 v zelenih odtenkih, pred ogledom filma pa je zbranim predstavila zgodbo in se zahvalila nekdanjemu soprogu: "Najlepša hvala, da ste nocoj tukaj. Hvala Ben, tega filma ne bi bilo brez tebe in Artist Equity. Ko sem prebrala scenarij, sem bila, kot veš, v postelji, in bila sem osupla. Nisem mogla verjeti, kaj se dogaja. Lahko sem pela, lahko sem plesala in igrala. Lahko sem postala hollywoodska zvezda iz nekega drugega časa."

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se uradno ločila februarja. FOTO: Profimedia icon-expand