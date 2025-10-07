Jennifer Lopez in Ben Affleck po ločitvi skupaj na rdeči preprogi

Ben Affleck in Jennifer Lopez ostajata v dobrih odnosih. Nekdanja zakonca sta skupaj pozirala na rdeči preprogi, na premieri muzikala Kiss of the Spider Woman v New Yorku, v katerem je 56-letnica zaigrala v glavni vlogi, 53-letnik pa je bil izvršni producent. Fotografi so ju v objektive ujeli, ko sta klepetala, Affleck pa je stopil tudi pred novinarje, kjer je spregovoril o filmu.
Zvezdnica je za to priložnost oblekla dolgo obleko Harrisa Reeda iz kolekcije pomlad 2026 v zelenih odtenkih, pred ogledom filma pa je zbranim predstavila zgodbo in se zahvalila nekdanjemu soprogu: "Najlepša hvala, da ste nocoj tukaj. Hvala Ben, tega filma ne bi bilo brez tebe in Artist Equity. Ko sem prebrala scenarij, sem bila, kot veš, v postelji, in bila sem osupla. Nisem mogla verjeti, kaj se dogaja. Lahko sem pela, lahko sem plesala in igrala. Lahko sem postala hollywoodska zvezda iz nekega drugega časa."
Nekdanji par se je spoznal leta 2002 in bil par dve leti, takrat pa sta, še preden sta zakorakala do oltarja, prekinila zaroko in se razšla. Oba sta našla druga partnerja in imela z njima otroke, življenje pa je njuni poti ponovno prekrižalo leta 2021, ko sta obudila romanco in si julija 2022 obljubila večno zvestobo. Tudi v drugo se jima ni izšlo, zato sta se julija 2024 razšla in pozneje tudi ločila.
