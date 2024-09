Jennifer Lopez in Ben Affleck po ločitvi znova skupaj v javnosti

Zamere med Jennifer Lopez in Benom Affleckom očitno niso tako zelo velike, da bi se zvezdnika en do drugega obnašala kot Angelina Jolie ali Brad Pitt, ki se ne moreta srečati niti na uradnih dogodkih. Zvezdnika sta bila kljub ločitvi namreč skupaj na kosilu, kjer so jima družbo delali njuni otroci. Po fotografijah sodeč sta bila dobre volje, se smejala, tuji mediji pa celo poročajo o tem, da je med njima najprej prišlo do spora, kasneje pa do poljuba.

Jennifer Lopez in Ben Affleck zaenkrat očitno ne bosta zganjala drame v javnosti glede tega, da en drugega ne moreta videti. Nekdanja zakonca, za katera je pred slabim mesecem dni postalo jasno, da sta se odločila za ločitev, sta bila preteklo soboto namreč skupaj opažena na kosilu.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta bila opažena na skupnem kosilu. FOTO: Profimedia icon-expand

55-letnica in 52-letnik sta se kosila udeležila vsak s svojimi otroci. Zvezdnica je prišla s 16-letnima dvojčkoma Emmo in Maxom, igralec pa s 15-letno hčerko Seraphino in 12-letnim sinom Samuelom. Po poročanju tujih medijev sta se v avtomobilu najprej močno skregala, za mizo v restavraciji pa sta se držala za roke in se pozneje celo poljubila.

Ko so ju med hojo od avtomobila do restavracije v Polo Lounge na Beverly Hillsu ujeli fotografi, sta bila videti dobre volje in nasmejana. Zakaj točno je prišlo do spora, pa ni jasno. Otroci so med obedom sedeli za drugo mizo, po kosilu pa je Benove otroke odpeljala njegova nekdanja žena Jennifer Garner.