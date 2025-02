Jennifer Lopez in Ben Affleck po uradni ločitvi znova samski osebi

Ko sta Jennifer Lopez in Ben Affleck sporočila, da se ločujeta, so mnogi sklepali, da bo to še ena dolga in težavna zvezdniška ločitev, dodatni zaplet pa bi lahko predstavljalo tudi dejstvo, da nista podpisala predporočne pogodbe. A temu ni bilo tako, saj je nekdanji par, ki je uradno vlogo za ločitev vložil avgusta, pred dnevi dosegel poravnavo, sodišče pa ju je tudi uradno razglasilo za samski osebi.

Čeprav je bila njuna ljubezenska zgodba v navdih mnogim, ki so si želeli druge priložnosti s svojo staro simpatijo, pa ni trajala dolgo. Lopez je natančno dve leti po poročnem slavju, kjer so z njima praznovali prijatelji in družinski člani, sama in brez prisotnosti odvetnika vložila ločitvene papirje, v dokumentih pa je kot datum razhoda navedla 26. april 2024. Kot razlog za razvezo je zapisala nepremostljive razlike med zakoncema.

Ben in Jennifer naj bi zakon zapustila vsak s svojim premoženjem, zvezdnica pa bo z ločitvijo prenehala uporabljati priimek nekdanjega moža. Nekdanja zakonca imata še nekaj težav s prodajo dvorca, ki sta ga kupila po poroki, zanj pa sta želela, da postane dom njune razširjene družine. Ko se bo naposled le našel kupec, si bosta denar od prodaje razdelila, o njunem dogovoru poročajo tuji mediji. 18. februarja so na posestvu že opazili vozila podjetja, ki ureja selitve, zato mnogi sklepajo, da so dvorec prodali ali da je Lopez našla novo domovanje, kamor je preselila svoje stvari.