Jennifer Lopez in Ben Affleck prodajata skupno vilo

Jennifer Lopez in Ben Affleck naj že nekaj časa ne bi več živela skupaj, zdaj pa je v javnost pricurljala tudi novica, da prodajata skupno vilo na Beverly Hillsu. Kupila sta jo lani junija, zdaj pa so številne nepremičninske agencije za tuje medije potrdile, da je že naprodaj. Je to še en od dokazov, da sta le korak stran od ločitve?

Čudovita vila na Beverly Hillsu, ki sta jo lani junija skupaj kupila Jennifer Lopez in Ben Affleck, je naprodaj. Da je prestižna nepremičnina ponovno na trgu, so za tuje medije potrdili številni portali za prodajo, novico o tem, da dvorec, vreden nekaj manj kot 60 milijonov evrov, ki sta ga zvezdnika kupila z gotovino, kmalu ne bo več njun, pa so potrdili tudi viri blizu para.

Vila, ki sta jo zvezdnika kupila za svojo razširjeno družino, ima 12 spalnic in 24 kopalnic, vključuje pa tudi športno dvorano s košarkarskim igriščem, telovadnico, boksarski ring in bar. Hiša ima 4273 kvadratnih metrov bivalne površine in pet hektarjev vrta. Posest ima penthouse za goste v velikosti 456 kvadratnih metrov, dvosobno hišo za varnostnike in garažo za 12 avtomobilov. Na voljo je tudi dodatno parkirišče, ki sprejme 80 vozil.

Prodaja skupne nepremičnine je po mnenju mnogih le še en dokaz več, da je zakona med igralko in igralcem konec. Čeprav zvezdnika govoric še vedno ne komentirata, je jasno, da med njima ni vse tako rožnato, kot se morda trudita prikazati v javnosti. 51-letnik naj bi od maja živel v hiši v Brentwoodu, 54-letnica pa naj bi zaenkrat še vedno živela v Kaliforniji, a že išče svoj novi dom.

Priljubljeni par so fotografi v zadnjih mesecih večkrat ujeli ločeno. Čeprav sta en drugega redno podpirala na premierah filmov, se jih trenutno večinoma udeležujeta sama, nekajkrat pa so jih ujeli tudi brez poročnih prstanov. "Živita ločeno, a še nista uradno ločena," je za Entertainment Tonight zatrdil vir. Pevka je celo odpovedala svojo svetovno turnejo This is me ... now, kot razlog pa je navedla, da se bo posvetila družini.

Kljub vsemu sta bila zvezdnika nedavno ujeta skupaj, ko sta si izmenjevala nežnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub vsemu sta bila zvezdnika nedavno ujeta skupaj, ko sta si izmenjevala nežnosti. Skupaj sta bila tudi na košarkarski tekmi Benovega sina Samuela in podelitvi diplome njegove hčerke Violet, pretekli vikend pa naj bi oba opazili v trenutno še njunem skupnem domu. Igralec naj bi prispel za približno štiri ure, med 17. in 21. uro po lokalnem času, potem pa je posestvo zapustil.