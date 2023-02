Jennifer Lopez in Ben Affleck prvo valentinovo obeležila z novima tetovažama

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta letos preživela prvo skupno valentinovo kot mož in žena. Svojo ljubezen sta na dan zaljubljencev obeležila z novima tetovažama. Pevka si je pod prsmi vtetovirala znak neskončnosti, igralec pa se je odločil za tetovažo prekrižanih puščic in začetnic svojega in ženinega imena. Z novima telesnima poslikavama se je 53-letnica pohvalila z objavo na Instagramu.

Odločitev, da bomo svojemu partnerju posvetili tetovažo, je pogosta in zelo priljubljena praksa med navadnimi smrtniki, nad tovrstnim izkazovanjem ljubezni pa so še posebej navdušeni znani obrazi. Med njimi sta tudi Jennifer Lopez in Ben Affleck, ki sta prvo skupno valentinovo obeležila z novima tetovažama. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Priljubljena pevka se je odločila, da bo svojemu novopečenemu možu namenila znak neskončnosti, ob fotografiji, ki jo je objavila na Instagramu, pa je pripisala, da je zaveza seksi, in svojemu dragemu voščila veselo valentinovo. V galeriji je poleg skupnih fotografij objavila tudi tetovažo svojega partnerja, ki se je odločil za prekrižani puščici in začetnici svojega ter ženinega imena. PREBERI ŠE Ali zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka razpada? 53-letnica in 50-letnik, ki sta se lani julija poročila v Las Vegasu, sta z novimi tetovažami utišala govorice o težavah v njunem zakonu, s katerimi sta pred kratkim strašila oboževalce. Zakonca sta se namreč na očeh javnosti sporekla med podelitvijo grammyjev, zato so se mnogi spraševali, ali med njima škripa. Kot kaže, sta zadeve uredila in svojo ljubezen obeležila še s telesnimi poslikavami.