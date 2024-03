Jennifer Lopez in Ben Affleck razkrila razlog za razhod leta 2003

Pevka in igralka Jennifer Lopez in filmski igralec Ben Affleck sta po skoraj 20 letih, 2021 spet zakorakala po skupni življenski poti. Leta 2022 sta se poročila, v novem dokumentarnem filmu pa sta razkrila kaj vse se je v njuni ljubezenski zgodbi dogajalo in zakaj sta se leta 2003 razšla, čeprav sta načrtovala veliko poroko.

Poročen zvezdniški par Jennifer Lopez in Ben Affleck imata za seboj dolgo ljubezensko zgodbo, ki sta jo opisala tudi v novem dokumentarnem filmu The Greatest Love Story Never Told. Izpovedala sta veliko osebnih zgodb, med drugim tudi njun razlog za razhod leta 2003. "Z Benom sva se razšla tri dni pred najino poroko. Načrtovano sva imela veliko poroko, 14 prič in družic, tri dni pred dogodkom, pa sva padla pod pritiskom" je Jennifer povedala v njenem novem dokumentarnem filmu. Ben pa je povedal, da je bil razlog za razhod preveč pozornosti in razkrivanja njune zasebnosti.

Jennifer Lopez in Ben Affleck na premieri filma This Is Me... Now: A Love Story FOTO: AP icon-expand

Njuna zgodba se je začela leta 2001, ko sta se Jennifer in Ben spoznala na snemanju filma Gigli. Leta 2002 pa sta bila skupaj opažena na Beverly Hillsu, v Los Angelesu. Istega leta sta skupaj sodelovala pri snemanju še enega filma Moja mala navihanka, v New Yorku, v tistem obdobju pa je Affleck izbranko tudi zaročil. Na rdeči preprogi je bil prepoznaven par prvič skupaj ob premieri filma Zgodilo se je na Manhattnu, kjer je Jennifer igrala glavno vlogo sobarice v prestižnem hotelu na Manhattnu. Leta 2003 sta načrtovala veliko poroko in jo tri dni preden se je zgodila, tudi odpovedala. Kot sta razkrila v novem dokumentarnem filmu, zaradi preveč pritiskov in posegov v njuno zasebnost. Strinjala sta se, da je odpoved poroke povzročila oddaljitev, oba sta se znašla vsak na svoji poti iskanja samega sebe. Pevka je priznala, da je bila nekaj časa na Bena zelo jezna, a da je oba ta razhod potisnil v raziskovanje kako postati boljši človek.

Jennifer in Ben sta od leta 2021 ponovno nerazdružljiva. FOTO: AP icon-expand

"V vseh teh letih je bilo zelo težko, počutila sem se, kot da nisem izgubila samo ljubezni svojega življenja, ampak tudi najboljšega prijatelja, ki sem ga kadarkoli imela. Najhuje od vsega pa je bilo, da o tem nisem mogla spregovoriti toliko let." je priznala Lopezova. V obdobju, skoraj 20 let, kolikor je trajalo, da sta se zvezdnika spet našla in svojo ljubezensko zgodbo nadaljevala, se je Jennifer poročila s pevcem Marcom Anthonyjem. Skupaj sta se tudi razveselila dvojčkov Emme in Maxa, ki sta predkratkim dopolnila že 16 let. Ben pa je bil med leti 2005 in 2018 poročen s filmsko igralko Jennifer Garner, z njo pa ima tudi 3 otroke stare 11, 14 in 17 let.