Jennifer Lopez in Ben Affleck se znova veliko družita

Jennifer Lopez, ki se je pred tedni po nekaj letih uradno razšla z Alexom Rodriguezom , je v dobrih odnosih z nekdanjim fantom Benom Affleckom . Zvezdnika so skupaj ujeli že trikrat, odkar je pevka in igralka tudi uradno samska. Njuna druženja v Los Angelesu niso bila neopažena, viri blizu obeh pa zatrjujejo, da ju veže samo iskreno prijateljstvo.

51-letnica naj bi z vsemi nekdanjimi partnerji namreč ostala v lepih odnosih. S 48-letnim igralcem se je dobila, potem ko sta z Rodriguezom javnosti sporočila, da se dokončno razhajata. Oboževalcem priljubljene pevke ni ostalo skrito niti, da je bil Ben opažen med vožnjo v belem cadillacu, ki je last Lopezove. ''Varnostniki so Afflecka z avtomobilom prepeljali z bližnje lokacije v pevkin dom in ga po nekaj urah znova odpeljali,'' so poročali očividci.